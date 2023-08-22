Крім того, був поранений чоловік, йому надають медичну допомогу.

Російські загарбники щойно вдарили по селищу Комишани Херсонської області.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці.

"Травми несумісні з життям отримала 71-річна жінка. До лікарні шпиталізували 55-річного чоловіка, йому надають медичну допомогу", - розповів Прокудін.

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За його даними, за минулу добу противник здійснив понад 70 обстрілів по правобережжю, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

"По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію дачного кооперативу у Херсонському районі, територію фермерського господарства та національного парку у Бериславському районі", - наголосив посадовець.

За минулу добу, через російську агресію на Херсонщині четверо людей дістали поранення.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, окупанти на півдні намагаються укріпити другу та третю лінії оборони за допомогою залізобетонних конструкцій. За даними керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, російські загарбники заміновували тимчасово захоплені території протягом декількох місяців, бо розуміють, що ЗСУ прориватимуть їхню лінію оборони.

За даними Генштабу, Сили оборони України знову здобули успіх в районі Роботиного на південному фронті.

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