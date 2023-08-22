Про успішні наступальні операції поблизу цього населеного пункту звітують вже не вперше.

Сили оборони України знову здобули успіх в районі Роботиного на південному фронті.

Про це розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, йдеться у повідомленні медійного майданчика Сил оборони Military Media Center.

Зокрема, Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

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"У напрямку Роботиного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомив Ковальов.

Він додав, що українські військові завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Південний фронт - головні новини

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр поінформувала, що Сили оборони України здобули успіхи у просуванні в напрямку південно-східніше Роботиного і південніше села Малої Токмачки Пологівського району Запорізької області.

18 серпня військовий експерт Олександр Коваленко, рашисти не втримають Роботине у Запорізькій області, тому що Сили оборони України тримають під вогневим контролем даний населений пункт. Через це положення окупантів у Роботиному важке.

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