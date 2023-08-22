Сили оборони України знову здобули успіх в районі Роботиного на південному фронті.
Про це розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, йдеться у повідомленні медійного майданчика Сил оборони Military Media Center.
Зокрема, Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.
"У напрямку Роботиного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомив Ковальов.
Він додав, що українські військові завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Південний фронт - головні новини
Як повідомляв УНІАН, 21 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр поінформувала, що Сили оборони України здобули успіхи у просуванні в напрямку південно-східніше Роботиного і південніше села Малої Токмачки Пологівського району Запорізької області.
18 серпня військовий експерт Олександр Коваленко, рашисти не втримають Роботине у Запорізькій області, тому що Сили оборони України тримають під вогневим контролем даний населений пункт. Через це положення окупантів у Роботиному важке.