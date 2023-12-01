Загарбникам доводиться "пройти сім кіл пекла", щоб запросити заміну безпілотника.

Окупанти дедалі частіше скаржаться на бюрократію, оскільки це заважає купувати та використовувати дрони на лівому березі Херсонської області.

Як повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), склади Міністерства оборони РФ для дронів різних типів і засобів радіоелектронної боротьби нібито заповнені. Однак при цьому в російській армії фіксується нестача цього виду озброєння.

Проблема полягає у тому, що російські чиновники можуть бути абсолютно не зацікавлені в ознайомленні із заявками та оформленні документів, які дали б змогу своєчасно забезпечити війська РФ безпілотниками на фронті.

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"Російським військовослужбовцям доводиться "пройти сім кіл пекла", щоб запросити заміну безпілотника. Інший військовий блогер розповів про сім документів, які російські підрозділи повинні надати російським військовим, щоб зафіксувати факт знищення безпілотника і запросити заміну, зокрема довести, що безпілотник було знищено за нормальних погодних умов і що російські війська не використовували системи радіоелектронної боротьби в момент його знищення", — додається у звіті.

Водночас експерти уточнюють, що хоча скарги і справді є, до значних наслідків на полі бою це не призводить. Такоє вони наводять слова засновника української компанії з виробництва безпілотників Максима Шеремета, який заявляв, що російським окупантам вдається виробляти не менше 300 тисяч FVP-дронів на місяць.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Генштаб, російські окупанти на шести напрямках атакували, а Сили оборони наступали на Мелітопольському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.

Станом на 1 грудня Російська Федерація втратила на війні проти України вже 330 040 солдат.

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