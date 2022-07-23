Російський військовий кореспондент Олександр Сладков на смерть збив людину на окупованій території. Свідком аварії стала Любов Громова, але жінку викрали невідомі.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський з посиланням на свідчення місцевих.
Журналіст отримав лист з окупованої Луганської області з проханням посприяти знайденню зниклої Любові Громової, 1975 року народження. Місцеві стверджують, що 13 липня жінка стала свідком аварії - джип на смерть збив чоловіка.
Фрагмент аварії встиг зафіксувати на відео сусід Громової. На кадрах чутно, як Любов описує автівку, яка скоїла ДТП, а також чітко називає номерні знаки. Цей броньований автомобіль нещодавно подарували у Ростові пропагандисту Сладкову. Про це писали місцеві ресурси, але згадки про це вже видалено.
"Наступного дня бачили, як приїхала якась машина, вийшли люди у військовій формі з автоматами та її кудись відвезли. Телефон не відповідає. Не знаємо куди звертатися, у новій міліції мовчать", - пишуть знайомі та рідні Громової.
Як повідомляв УНІАН, раніше росіянка відмовилася від свого сина, дізнавшись, що він у полоні.