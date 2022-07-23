Жінка, яка бачила ДТП на власні очі, не виходить на зв'язок.

Російський військовий кореспондент Олександр Сладков на смерть збив людину на окупованій території. Свідком аварії стала Любов Громова, але жінку викрали невідомі.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський з посиланням на свідчення місцевих.

Журналіст отримав лист з окупованої Луганської області з проханням посприяти знайденню зниклої Любові Громової, 1975 року народження. Місцеві стверджують, що 13 липня жінка стала свідком аварії - джип на смерть збив чоловіка.

Фрагмент аварії встиг зафіксувати на відео сусід Громової. На кадрах чутно, як Любов описує автівку, яка скоїла ДТП, а також чітко називає номерні знаки. Цей броньований автомобіль нещодавно подарували у Ростові пропагандисту Сладкову. Про це писали місцеві ресурси, але згадки про це вже видалено.

"Наступного дня бачили, як приїхала якась машина, вийшли люди у військовій формі з автоматами та її кудись відвезли. Телефон не відповідає. Не знаємо куди звертатися, у новій міліції мовчать", - пишуть знайомі та рідні Громової.

Як повідомляв УНІАН, раніше росіянка відмовилася від свого сина, дізнавшись, що він у полоні.

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