Постраждалі загинули на місці аварії, серед них дитина.

Сьогодні на трасі між Мелітополем та Бердянськом російський військовий КамАЗ переїхав легкову машину. В результаті інциденту троє людей загинуло

Про це повідомив в Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

"Двоє дорослих та дитина загинули на місці", - повідомив він.

За його словами, цей вчинок окупантів навіть не можна назвати звірством.

"Те, що навіть не можна назвати звірством, адже рашисти точно не люди й гірші за найдикіших тварин. Сподіваюсь застануть пекло при житті від наших військових", - додав Федоров.

Як раніше повідомляв УНІАН, 19 липня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявила, що українська влада планує евакуювати з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей декілька десятків тисяч людей.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, російські окупанти не пропускають охочих евакуюватися з окупованих територій до Запоріжжя. На блокпостах Василівки у черзі чекають 1,2 тисячі машин та понад 5 тисяч українців. Він зазначив, в черзі на виїзд померли вже п'ять осіб, а загарбники пропускають всього від 20 до 150 машин на день

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