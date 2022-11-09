Колаборанта не стало після аварії, яка сталася під Генічеськом, стверджують пропагандисти.

Колаборант, так званий "заступник голови" окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов загинув у ДТП.

Подробиці загибелі зрадника України невідомі, пише Readovka в Telegram, посилаючись на відомості джерел.

Колаборант загинув в аварії під захопленим містом Генічеськ Херсонської області, пише WarGonzo, посилаючись на відомості його особистого водія.

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Джерело RT в силових структурах підтвердило, що посіпака РФ став жертвою аварії. Обставини ДТП встановлюють.

Так звана "заступник голови" псевдоадміністрації Херсонської області Катерина Губарєва підтвердила "Фонтанці", що Стремоусов здох.

Перший заступник очільника Херсонської облради Юрій Соболевський сказав, що інформація про загибель Стремоусова не підтверджена, можливе інсценування, повідомляє "Суспільне Херсон" в Telegram.

Ситуація в Херсонській області під час війни проти Росії - найважливіші новини

Супротивники рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну і їм, зокрема, вдалося взяти під контроль частину Херсонської області. Вороги захопили землю, але не зломали спротив людей - на тимчасово окупованій території не раз лунали вибухи, знищено низку колаборантів.

Наприкінці серпня Збройні сили України пішли у контрнаступ на низці напрямків. За відомостями Офіса президента України, станом на початок жовтня на півдні нашої держави деокуповано вже 2 400 квадратних кілометрів.

7 листопада заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що наші війська продовжують витісняти ворога на південному напрямку.

Хто такий Кирило Стремоусов - це варто знати

Стремоусов народився 26 грудня 1976 року у селищі міського типу Гольмівський Горлівської міської громади Донецької області.

Вчився у Тернопільській академії народного господарства. Мав фірму з продажу кормів для риб за кордоном. Стремоусов обіймав посаду начальника Генічеської рибної інспекції, працював у Київському комітеті рибного господарства, а потім - у 2009-му, в Херсоні став співзасновником інформагентства "Таврія-Ньюс".

Стремоусова звинувачували у зв’язках з організацією проросійського політика, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука "Український вибір".

На рахунку колаборанта багато "зашкварів", зокрема, 1 березня 2014 року він у Херсоні організував проросійський мітинг, а у 2017 році його звинуватили у побитті поліцейського.

Сам колаборант називав себе православним християнином, у нього є п'ятеро дітей.

Після вторгнення РФ в Україну та захоплення Херсонської області почав активно співпрацювати з супротивником.

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