Також окупанти перевозять до лиману військову техніку і частини понтонних мостів.

У низці населених пунктів тимчасово окупованого Мелітопольського району помітно активізувалися російські окупанти. Як повідомляє "РІА-Мелитополь", військові РФ масово перебираються ближче до моря.

Так, за словами місцевих жителів, у Степанівку Першу, Миронівку і Чкалове заїхала велика партія російських солдатів. Також на дачах "Запоріжсталі" в Степанівці окупанти розмістили велику кількість військової техніки.

"Активну участь у розселенні "визволителів" беруть зрадники з-поміж співробітників місцевих сільрад, а також старости, які подають списки житла, що пустує. Селяни кажуть, що особливо облюбували російські фашисти будинки військовослужбовців ЗСУ - деколи вони живуть по 11 осіб в одній будівлі", - зазначає видання.

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Крім того, підозріла активність також відзначається і в районі лиману – окупанти перевозять туди військову техніку і частини понтонних мостів. Також відзначається, що вони при цьому дуже поспішають.

"Загарбники буквально літають селами на фурах, часто забуваючи про існування гальм", - наголошується у повідомленні.

Ситуація у Мелітопольському районі

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ станом на 30 червня продовжують вести наступ, зокрема, на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Також повідомлялося, що в районі Мелітополя російські підрозділи виводять з тилових місць дислокації на передову.

У самому Мелітополі українські сили оборони не дають окупантам перепочинку, систематично завдаючи ударів по російській техніці та позиціях. Зокрема, про останній такий удар повідомлялося 28 червня.

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