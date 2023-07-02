У низці населених пунктів тимчасово окупованого Мелітопольського району помітно активізувалися російські окупанти. Як повідомляє "РІА-Мелитополь", військові РФ масово перебираються ближче до моря.
Так, за словами місцевих жителів, у Степанівку Першу, Миронівку і Чкалове заїхала велика партія російських солдатів. Також на дачах "Запоріжсталі" в Степанівці окупанти розмістили велику кількість військової техніки.
"Активну участь у розселенні "визволителів" беруть зрадники з-поміж співробітників місцевих сільрад, а також старости, які подають списки житла, що пустує. Селяни кажуть, що особливо облюбували російські фашисти будинки військовослужбовців ЗСУ - деколи вони живуть по 11 осіб в одній будівлі", - зазначає видання.
Крім того, підозріла активність також відзначається і в районі лиману – окупанти перевозять туди військову техніку і частини понтонних мостів. Також відзначається, що вони при цьому дуже поспішають.
"Загарбники буквально літають селами на фурах, часто забуваючи про існування гальм", - наголошується у повідомленні.
Ситуація у Мелітопольському районі
Як повідомляв УНІАН, ЗСУ станом на 30 червня продовжують вести наступ, зокрема, на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Також повідомлялося, що в районі Мелітополя російські підрозділи виводять з тилових місць дислокації на передову.
У самому Мелітополі українські сили оборони не дають окупантам перепочинку, систематично завдаючи ударів по російській техніці та позиціях. Зокрема, про останній такий удар повідомлялося 28 червня.