Також підрозділи ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

ЗСУ станом на 30 червня продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, закріплюються у Запорізькій області, а також тиснуть на фланги росіян у Бахмуті Донецької області, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

"На напрямках Левадне - Приютне, Мала Токмачка - Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав Ковальов.

Підрозділами ЗСУ на напрямку Привілля-Залізнянське також було досягнуто часткового успіху.

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Окремо зауважується, що на флангах міста Бахмут ЗСУ чинять тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. Наші захисники мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Також підрозділи ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Як зауважував раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Сили оборони України перехопили ініціативу на Бахмутському напрямку. Інститут вивчення війни вранці 30 червня зауважив, що українські сили вели наступ у західній частині Запорізької області та на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями.

За словами екс-командира "Азову" майора ЗСУ Максима Жоріна, бої за Бахмут тривають вже безпосередньо в самому місті. Зараз українські сили рухаються до того, щоб контролювати всі необхідні висоти на флангах Бахмуту.

Але на Заході всього ще наполягають, що прогрес початку українського контрнаступу ледь помітний і хочуть швидших результатів. На думку польського євродепутата Вітольда Яна Ващиковського, якщо наступ ЗСУ не матиме успіху до жовтня, то Європа наполягатиме на "заморожуванні" війни.

Згідно з даними Bellingcat, Росія може розглядати тактику затоплення Токмака, щоб не допустити просування ЗСУ. З цією метою окупанти побудували дамбу на околицях міста. Вказаний крок є частиною ширшої тенденції створення Росією водних перешкод для українського контрнаступу, як було, наприклад, у випадку з греблею Каховської ГЕС.

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