Втім, система працює без збоїв, сторонніх втручань у її роботу не зафіксовано.

Пропаганда Російської Федерації атакує ІТ-систему ситуаційної обізнаності Збройних сил України.

Про це повідомляють в Міністерстві оборони України.

Сьогодні російські пропагандистські ресурси розпочали нову інформаційно-психологічну операцію - поширюють інформацію про нібито злам системи ситуаційної обізнаності, що використовується ЗСУ.

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"Іпсо розпочата саме зараз, невипадково, адже нещодавно оновлена версія цієї системи була успішно представлена на щорічній конференції експертів та розробників NATO Tide Sprint. Тому невдовзі після цього ворог з метою дискредитації почав атакувати систему і поширювати мережею пропагандистських ресурсів інформацію про нібито злам та доступ до її даних", - зазначають в МОУ.

В Міноборони запевнили, що система працює стабільно, дані в ній надійно захищені, і несанкціонованих проникнень не зафіксовано. Над захистом системи працюють найкращі ІТ-розробники та фахівці з кібербезпеки, які моніторять ворожу активність в режимі реального часу.

Нагадаємо, що про "злам" системи ситуаційної обізнаності ЗСУ сьогодні повідомив пропагандистський ресурс "РИА Новости". За версією пропагандистів, систему "зламав" хакер "Джокер".

Ба більше, хакер прокоментував свою "операцію". Йому нібито вдалося розкрити "абсолютно всі" плани українського командування, а інформацію передано "куди слід".

Інші фейки пропаганди РФ

23 жовтня російська пропаганда почала активно поширювати фейк про підготовку застосування "брудної" бомби Україною. Тоді експерти попереджали, що, швидше за все, РФ анонсує черговий військовий злочин.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що таке "брудна" бомба. На його думку, саме зараз ця історія спливла, тому що в Москві "для перемоги всі засоби хороші", плюс у Кремля просто не залишилося козирів.

Крім того, на тлі масованого ракетного обстрілу території України Росія також запустила інформаційну атаку задля поширення своєї дезінформації.

Ворог поширював повідомлення про те, що нібито "одночасно з ракетними ударами почався наступ росіян по всій лінії фронту". Однак, зазначає ЦПД, ця інформація не підтверджена.

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