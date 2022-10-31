За його словами, командира поранили, відтоді загарбники залишилися без командування.

Російський окупант поскаржився на втрати російської армії та абсолютну відсутність підтримки.

Про це свідчить перехоплення телефонної розмови окупанта з дружиною.

За словами загарбника, пропаганда бреше росіянам, що "втрат немає". Насправді ситуація абсолютно протилежна. У росіян велика кількість загиблих, а після поранення командирів окупантів залишили на позиції геть самих.

Відео дня

Окупант бідкається, що офіцери облаштували штаб за 4,5 км від позицій, але й там "гарматному м'ясу" нічим не допоможуть, а лише пошлють "на*уй".

Дружина здивована заявами чоловіка. Вона заявила, що в росіян "лише по телевізору все красиво". Натомість окупант зізнається, що їм не вдалось просунутись, українські воїни їх розгромили, ліквідувано 12 загарбників і понад 40 пораненр. Після атаки ротний втік.

Інші перехоплення окупантів

Днями ГУР опублікували розмову окупанта з рідними, в якій він поскаржився на командирів-алкоголіків і відсутність постачання. У рашистів немає води, тому вони п'ють з калюж.

Раніше в одному з перехоплень ворог розповів про огидне ставлення до поранених в армії РФ: "Мене зачепило трошки, чекаю евакуації. Сказали, тільки о п'ятій ранку приїдуть... В ногу трохи, голову зачепило осколками, в серце — в ребро потрапили. Заліпили і кинули тут. Сказали, о п'ятій ранку... Кинули тут під деревом. Таке ставлення скотське до поранених. Стане гірше, "Промедол" собі прострочений уколю тоді".

Ще один росіянин повідав про просування ЗСУ у Херсонській області. За словами окупанта, українські захисники поступово підходять до їхніх позицій, і втекти вже не вийде.

Вас також можуть зацікавити новини: