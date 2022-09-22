За даними розслідувача, її не перевіряли роками.

Президент Російської Федерації Володимир Путін здебільшого блефує, коли погрожує застосувати ядерну зброю.

Таку думку в інтерв'ю Голосу Америки висловив розслідувач Bellingcat Христо Грозев.

За його словами, ядерний аресенал Росії не перевірявся роками, тому має дуже високий ризик не функціонувати належним чином.

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"Ми збираємо дані і у нас є об'єктивні дані щодо цифр. Але ніхто не може сказати ні нам, ні Кремлю, скільки цього арсеналу все ще можна безпечно використовувати. Найважливішим для мене завжди був очікуваний ризик того, що Путін дасть вказівку активізувати ядерний арсенал. Особливо в той час, коли Путін слабкий, офіцери, ймовірно, не підкоряться такому наказу. Тому що слабкий Путін не зможе запропонувати їм захист від майбутнього трибуналу чи від майбутнього правосуддя, чи навіть від морального осуду", - пояснив він.

Грозєв вважає, що погрози російського диктатора застосувати ядерну зброю - здебільшого блеф.

"Ймовірність того, що він дасть вказівку щодо його використання, дуже низька", - додав розслідувач.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії та пригрозив всьому світу ядерною зброєю.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Йенс Столтенберг заявив, що загроза Путіна застосувати ядерну зброю стала "небезпечною і безрозсудною риторикою".

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