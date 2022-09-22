Зеленський наголосив, що Росію треба визнати нарешті державою-спонсором тероризму.

Необхідно зупинити російський енергошантаж, обмежити ціни на енергоносії.

Про це сказав президента України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Він наголосив, що напередодні засідання Генеральної асамблеї Росія вдарила ракетами по Південноукраїнській АЕС, і вибухом зачепило будівлі станції – вибило вікна, пошкодило стіни. За його словами, ракети розірвалися лише за 300 метрів від стін реакторів. При цьому нагадав, що це сталося після чіткого заклику МАГАТЕ до Росії зупинити будь-яку ворожу активність проти будь-яких атомних об’єктів України, зокрема проти Запорізької атомної станції – найбільшої у Європі, яку Росія перетворила на мішень.

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"Російський радіаційний шантаж – це те, що має хвилювати кожного й кожну з вас, бо ніхто з вас не знайде вакцини від променевої хвороби", - наголосив Зеленський.

Президент України також наголосив, що Росія також застосовує енергошантаж. "Криза вартості життя в десятках країн триває. Її коріння – у дестабілізації енергоринку. Треба прибрати основний чинник глобальної цінової турбулентності, а саме: російський енергошантаж", - зазначив він.

Зеленський наголошує, що для цього треба обмежити ціни, за якими Росія відправляє на експорт свої енергоресурси. "Треба зробити російські нафту й газ знову просто звичайними товарами. Зараз нафта й газ – це енергетична зброя Росії. І саме тому їй вдається маніпулювати ринками так, щоб електрика, газ, бензин і дизель ставали привілеєм для обраних замість того, щоб бути звичайним доступним благом для всіх", - зазначив він. При цьому додав, що такі кроки необхідні для " самозахисту світу" і це шлях до відновлення енергетичної та цінової безпеки.

"Але чи піде світ на це? Чи злякається погроз Росії? Треба зробити лише один сильний крок, після якого все стане ясно. Вже давно час для нього", - підкреслив президент України.

Зеленський наголосив, що Росію треба визнати нарешті державою-спонсором тероризму. "Після російського ракетного терору. Після масових убивств. Після Маріуполя. Після спалення російськими військовими українських полонених в Оленівці. Після блокади портів. Після ударів російських танків і ракет по атомних станціях. І після погроз застосувати ядерну зброю, які стали правилом, а не винятком для російських пропагандистів…" - наголосив він. За його словами, таке визнання має бути на всіх рівнях- юридичному і політичному. "Якщо ви не маєте юридичного механізму, ви можете ухвалити політичне рішення – на рівні парламентів. Це фундамент для відновлення елементів глобальної безпеки. Якщо цей сильний крок буде зроблено, відпадуть сумніви, чи робити інші життєво необхідні кроки", - наголосив президент України.

Зеленський підкреслив, що дуже важливо - територіальна цілісність. "Коли хтось один намагається вкрасти територію іншого, це ставить під удар усі держави світу.

Тому глобальну безпеку неможливо відновити без відновлення територіальної цілісності того, проти кого була спрямована збройна агресія", - наголосив він.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 21 вересня знову обстріляли Запорізьку АЕС. В результаті обстрілу було пошкоджено обладнання енергоблоку №6, втрачено живлення і відбувся аварійний запуск дизель-генераторів для забезпечення роботи насосів охолодження.

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