Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливість будь-якого застосування Росією ядерної зброї.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що мобілізація президентом Російської Федерації Володимиром Путіним додаткових тисяч військових на війну проти України загострить конфлікт.

Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю Reuters.

Як зазначив генеральний секретар Альянсу, перша мобілізація Росії з часу Другої світової війни не була сюрпризом, але це загострить конфлікт, який почався з російського повномасштабного вторгнення 24 лютого.

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Столтенберг сказав, що дії Путіна свідчать, що "війна не йде відповідно до його планів". На думку генсека НАТО, тепер зрозуміло, що російський президент зробив "великий прорахунок".

Також Столтенберг прокоментував можливість будь-якого застосування Росією ядерної зброї. Зокрема, він сказав, що загроза Путіна застосувати ядерну зброю була "небезпечною і безрозсудною риторикою".

"Ми забезпечимо, аби не було нерозуміння у Москві стосовно того, як ми відреагуємо. Звичайно, це залежить від того, якою буде ситуація або якого роду зброю вони можуть застосувати. Найбільш важлива справа, аби не дали цьому статися, і саме тому ми були чіткими у наших контактах з Росією про безпрецедентні наслідки", - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. За його словами, призову підлягатимуть тільки військовослужбовці, які перебувають в запасі.

Своєю чергою міністр оборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації у РФ можуть мобілізувати близько 40-50 тисяч резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпірування.

Як зазначив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, метою мобілізації для Росії є стабілізація лінії фронту, щоб не дати українським військовим просунутися вперед.