За словами речника ВМС України, наразі окупанти практично не виходять в море.

Речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що після регулярних успішних атак російські окупанти не можуть організувати навіть морську логістику з материкової частини до Криму силами Чорноморського флоту.

"Після втрати кількох ВДК, (росіяни - УНІАН) зосередилися на використанні паромів для перевезення вантажів. Тобто злочинці традиційно ховаються за спинами цивільних. Про заходи кораблів у північно-західну частину Чорного моря взагалі не йдеться. Ті кораблі, які не є носіями крилатих ракет, зараз ніяк не дотичні до дій у морі, тому що для цього треба зайти у зону ураження наших засобів. Вони це не одразу зрозуміли, але наступила стадія прийняття", - підкреслив Плетенчук в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, росіяни наразі практично не виходять у море, там залишився лише підводний човен для присутності.

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"Росіяни зрозуміли своє місце, і практично не виходять у море. Проводили якісь навчання на Азові, але потім швидко повернулися до Новоросійська. У Чорному морі залишився лише підводний човен, але це присутність заради присутності. Усі інші кораблі поки що перебувають у пунктах базування, а коли туди починає прилітати, швидко виходять на зовнішній рейд, розбігаються, немов таргани, аби їх не зачепило. У такому режимі й існують", - зазначив речник.

Плетенчук додав, що підводні човни не можуть весь час перебувати на глибині, адже їм потрібно повертатися до пунктів базування.

"Щоб убезпечити себе від прильотів, рашисти навіть розробили якесь ноу-хау - під час завантажень у портах тримають субмарини у напівзануреному стані, так що лише ходовий місток виглядає на поверхню", - пояснив військовий.

Крім того, за словами речника, у світі існують засоби протидії підводним човнам, тому питання лише у наявності техніки.

"Тим більше у Чорному морі в рашистів не щось надзвичайне, а дизель-електрична "Варшавянка". У Москві, звісно, розповідають, що ці човни проєкту 636 якісь супернепомітні, але протидія ним - питання наявності технічного оснащення", - зауважив Плетенчук.

За його словами, наразі 25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря є "сірою зоною" (при загальноекономічній зоні України у 70 тисяч кв. км), тому на цій ділянці ніхто не може повністю закріпитися та панувати.

"Ми там підставляємося під удари рашистської авіації, а вони - під наші системи озброєння. Звісно, для нас поблизу Одеси, Чорноморська, акваторія більш безпечна, ніж десь у відкритому морі ближче до Криму. Проте вихід із портів Херсону та Миколаєва вкрай небезпечний, бо у Дніпро-Бузькому лимані можна отримати вогневе ураження. Так само обстрілювати рашисти можуть із Кінбурнської коси. Там можуть використовувати навіть ПТУРи, бо відстань дозволяє це робити. Тож не дарма понад 6 десятків цивільних суден стоять заблоковані з початку повномасштабки", - пояснив речник.

Водночас як наголосив Плетенчук, для окупантів "мертвою" зоною можна вважати майже всю акваторію Чорного моря.

"Якщо раніше загарбники дозволяли собі заходити у західну чи північно-західну його частину, то зараз навіть у центральній частині їм небезпечно. Та й біля Криму, і в районі Керченської протоки також. Всюди, куди може дістати "Нептун" або морський дрон, для них смерть", - запевнив військовий.

Ураження військових кораблів РФ - останні новини

Як писав УНІАН, росіянин з позивним "Гога" в грудні 2023 року зв'язався з Легіоном "Свобода Росії", який бореться з путінським режимом на боці Україні, аби допомогти підпалити малий ракетний корабель "Сєрпухов" у місті Балтійськ.

"Зі мною зв'язалися, обговорили мої подальші дії - що я можу дати "Легіону", як я можу бути корисним. Будь-яка людина, яка звернеться до "Легіону" - для неї знайдеться робота, неважливо, чим вона займатиметься - виконувати операції, в інформаційному полі працюватиме, розвіддані надаватиме. Виявилося, що мені підходить диверсійна операція. І певний час я здійснив підпал приміщення на кораблі. Забрав із собою секретні документи підготовлені і покинув корабель, а також покинув територію РФ", - розповів військовий.

Своєю чергою видання The Telegraph написало, що російський флот розвалюється, адже не встигає будувати кораблі через великі втрати.

"Неймовірно, але це має стати значним покращенням у порівнянні з 2022 роком, коли російський флот фактично скоротився – головним чином через втрату 11 000-тонної "Москви". Тривалий занепад російського флоту триває, за винятком підводного флоту", - додали у виданні.

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