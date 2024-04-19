Супутник зробив кілька світлин, на яких видно російські військові судна.

Російські кораблі помітили у порту Лівії. Ймовірно, це пов'язано із постачанням зброї та боєприпасів.

Як повідомляє моніторингова група "Кримський вітер", оосійські великі десантні кораблі "Іван Грен" та "Олександр Остраковський" помічені на супутникових знімках у лівійському порту Тобрук.

"Це може свідчити, що Росія, яка раніше вивозила зброю та боєприпаси з Сирії для поповнення запасів на фронті в Україні, тепер переключилася на Лівію", - пише канал.

Зброя для Росії - останні новини

Російські військові випробували на передовій в Україні новий роботизований комплекс "Сталкер". Його окупанти використовували для зачистки району від вибухонебезпечних предметів і встановлених мін на Авдіївському напрямку.

Крім того, РФ, імовірно, створила власний морський дрон. Один такий виловили з моря в Румунії. Він побудований на базі рятувального катера та протикорабельної ракети, кажуть експерти.

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