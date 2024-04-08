Комплекс призначений для очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів.

Російські військові випробували новий роботизований комплекс "Сталкер" під час зачистки району від вибухонебезпечних предметів та встановлених мін на авдіївському напрямку. Про це повідомило Міноборони Росії.

"Сталкер" являє собою дистанційно керовану гусеничну машину, вага якої складає приблизно 30 т. Вона має байковий трал, завдяки якому можна проробляти прохід у мінному полі, де знаходяться протипіхотні та протитанкові міни, встановлені в ґрунт на глибину до 30 см.

Керування машиною здійснює оператор за допомогою пульту – дальність дії платформи може досягати 1-3 км у залежності від умовин, зокрема, радіоперешкод. Комплекс має командний пост, куди виводиться зображення з чотирьох камер.

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За даними з відкритих джерел, робот отримав двигун ЕМЗ, який має потужність 540 к. с. "Сталкер" може розганятись до 10 км/год, при тралі його швидкість складає до 5 км/год.

Наземні роботизовані платформи – останні новини

Росіяни все частіше застосовують у війні наземних роботів. У березні повідомлялось, що на авдіївському напрямку ворог почав застосовувати платформи, оснащені автоматичними гранатометами АГС-17. Роботів було знищено українськими дронами.

Україна також не стоїть в осторонь від прогресу у цій сфері. Як стало відомо, вона почала масово виробляти роботизовані наземні платформи різних типів. Зокрема, мова йде про турелі та платформи-камікадзе.

Ці роботи успішно продемонстрували себе на полігоні і вже скоро вони мають з'явитися на фронті.

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