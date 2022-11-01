Міноборони Великобританії опублікувало супутникові знімки білоруського аеродрому Мачулищі, на яких видно два винищувачі МіГ-31К, здатні нести ракети "Кинджал".

В Білорусі на аеродромі Мачулищі біля Мінська зафіксовано два російські літаки МіГ-31 і контейнер, який ймовірно використовують для зберігання гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про це йдеться у звіті розвідки Британії.

Британська розвідка опублікувала знімок російського винищувача, зроблений 17 жовтня. На ньому помітно два літаки МіГ-31 та великий контейнер, укріплений земляним валом. Як вважають у розвідці, ймовірно, в ньому зберігають ракети "Кинджал".

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Наголошується, що ці ракети Росія використовує з 2018 року, але раніше не розгортала їх у Білорусі. Як зазначили у розвідці Британії, РФ застосовувала ракети "Кинджал" у війні проти України, але запаси цих ракет, ймовірно, сильно обмежені.

Розвідники наголосили, що через дальність 2000 км розміщення "Кинджалів" у Білорусі дає мало переваг РФ у війні проти України. Ймовірно, Москва перекинула ці ракети для сигналу Заходу та демонстрації Білорусі як співучасниці у війні.

Російські ракети "Кинджал": що відомо

Х-47м "Кинджал" – гіперзвукова аеробалістична ракета. Її швидкість після скидання перевищує швидкість звуку в 10 разів. Здатна маневрувати на всій траєкторії польоту, а також вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні кораблі.

Носіями таких ракет є винищувачі-перехоплювачі МіГ-31к. Росія характеризує ракети "Кинджал" як гіперзвукові. Однак, по суті, це прироблена до літака ракета "Іскандер", наголошували військові експерти.

Проте, за словами спеціалістів, зараз Росія взагалі не може виробляти ракети Х-47м"Кинджал", оскільки в їхньому складі є понад 130 іноземних комплектуючих, в основному – електроніка.

Росія кілька разів використовувала "кинджали" для ударів по Україні. Зокрема, 18 березня вдарила по Івано-Франківській області, 9 травня – по Одеській області, 7 серпня – по території Вінницької області.

Як заявляв речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, РФ змінює тактику ракетних ударів по території України, оскільки в окупаційній армії спостерігається дефіцит певних ракет. А військовим Збройних сил України вдається збивати 60% всіх випущених Росією ракет.

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