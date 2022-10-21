За його словами, у найближчі місяці Україна значно посилить повітряну оборону.

Військовим Збройних сил України вдається збивати 60% всіх випущених Росією ракет.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

За його словами, у найближчі місяці Україна значно посилить повітряну оборону.

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"Хочу сказати, що наші системи ППО на сьогоднішній день вже збивають 60% повітряних цілей. Це стосується крилатих і балістичних ракет, а по дронах - набагато вище... Будемо рухатись, щоб відсоток зростав. Я думаю, що через кілька місяців ми значно посилимо нашу повітряну оборону", - заявив міністр.

Українська ПВО

Як раніше повідомляв УНІАН, протиповітряна оборона України наразі здатна збивати від 50 до 70% російських ракет. Забезпечити 100% ефективність ППО наразі неможливо.

У СтратКомі ЗСУ розповіли, що з початку війни Росія випустила по Україні 3,5 тисячі ракет.

17 жовтня Резніков заявив, що створення інтегрованої (комплексної) протиповітряної і протиракетної системи захисту українського неба підтримали понад 50 країн.

Він додав, що Велика Британія та Нідерланди вже оголосили про наміри надати додаткові ракети для системи ППО/ПРО.

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