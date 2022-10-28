Хоча зараз у армії РФ спостерігається певний запас ракет Х-22, однак не зрозуміло, який їхній стан ракет і як точно вони будуть летіти.

Російська Федерація змінює тактику ракетних ударів по території України, оскільки в окупаційній армії спостерігається дефіцит певних ракет.

Про це в Медіацентрі заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Москва вже просить ракети, де може. Серед союзників у них Іран та КНДР. Ракети "Іскандер" в них вже в дефіциті, запас вичерпали. Тому балістичні ракети намагаються отримати вже у своїх партнерів. Ними завдають удари вже лише по критичній інфраструктурі, вже навіть важливі військові об’єкти не цікаві ворогу. Розслаблятися не можна, але статистика показує, що ворог б’є по енергетиці. Наймасованіший удар за жовтень був 10 числа і вони не пожаліли 84 ракети, з них 55 ракет - Х-101 і Х-55, які найдорожчі на озброєнні", - розповів Ігнат.

Відео дня

За його словами, зараз у армії РФ спостерігається певний запас ракет Х-22, однак не зрозуміло, який їхній стан ракет і як точно вони будуть летіти.

Також у РФ в надлишку є ракети для зенітних ракетних комплексів С-300.

Ракетні удари Росії

У СтратКомі ЗСУ розповіли, що з початку війни Росія випустила по Україні 3,5 тисячі ракет.

17 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що створення інтегрованої (комплексної) протиповітряної і протиракетної системи захисту українського неба підтримали понад 50 країн.

Пізніше він повідомив, що військовим Збройних сил України вдається збивати 60% всіх випущених Росією ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: