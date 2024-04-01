РФ обстрілює Харків з території Бєлгородської області, зазначив очільник міста.

Продовжується війна в Україні, і російські окупанти почали завдавати ударів по Харкову новими типами боєприпасів.

Про це заявив в інтерв'ю Liga.net міський голова Ігор Терехов. "Росія використовує нову зброю. Таким же снарядом 28 березня також ударили по передмістю Харкова. Зруйнували будівлі у приватному секторі. Росіяни не підійшли ближче до міста. Але використовують новий снаряд більшого радіуса дії", - розповів міський голова.

За його словами, найчастіше Росія обстрілює Харків з території Бєлгородської області. Зазвичай використовує снаряди С-300 - вони долітають до міста за 40 секунд. "Зараз росіяни почали частіше застосовувати "Шахеди". Раніше такого не було. Є влучання у житлові будинки, нафтобазу. Щось наша ППО може збити. Але, на жаль, безпілотники ще долітають", - каже Терехов.

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Він також додав, що важливо закрити небо над Харковом від ракет та БПЛА, щоб цивільне населення "могло жити". На запитання, чому російські війська посилили обстріли Харкова, Терехов відповів: "Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура, приватна теж розтрощена. Росія хоче нас залякати, але це неможливо. За два роки ми бачили різні рівні загроз, починаючи з ДРГ у самому Харкові. Були часи, коли з практично двохмільйонного міста залишалося 300 000".

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Як повідомляв УНІАН, через російський удар 22 березня повністю знищена Зміївська ТЕЦ. Інформації стосовно суми збитків та часу на відновлення немає, адже триває розбір завалів.

За словами Ігоря Терехова, російські окупанти майже щодня завдають ударів по житлових будинках, офісах та критичній інфраструктурі обласного центру. Сума збитків для міста нині оцінюється в 10 млрд доларів.

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