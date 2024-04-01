РФ бреше, коли каже, що б'є тільки по військових об'єктах, зазначив харківський міський голова.

Повномасштабна війна в Україні триває, і Росія завдає ударів по житлових будинках, офісах та критичній інфраструктурі Харкова майже щодня.

Про це розповів в інтерв'ю Liga.net міський голова Ігор Терехов. "Щоб відбудувати все, що накоїв агресор, потрібно вже понад 10 млрд доларів. Кожен приліт – це вибиті вікна, розтрощені дахи, побиті квартири. Але найголовніше – загиблі і поранені. Росія бреше, коли каже, що б'є тільки по військових об'єктах. З кожним прильотом у нас дедалі більше доказів, що це справжній геноцид. Північна Салтівка – це біль всієї країни. Там практично немає жодного багатоповерхового будинку, який би не постраждав", – розповів Терехов.

На запитання, звідки місто планує залучати гроші для відновлення міста, Терехов відповів, що у бюджеті Харкова є кілька пріоритетів. "Перший – підтримка військових. Більше пів мільярда гривень перерахували на рахунки військових частин. Другий пріоритет – підтримка дітей, батьки яких загинули на полі бою. Третій пріоритет – це власне відбудова. 10 млрд доларів – жоден бюджет міста у світі не може витримати такого навантаження. Тому залучаємо міжнародних партнерів. Більше ніж 150 000 харків'ян залишаються без житла. У 2022 році ми змогли відбудувати 200 будинків. Минулого року – 67. Це крапля у морі", – пояснив міський голова Харкова.

Відео дня

Крім того, він зазначив, що бізнес у Харкові нині має складне становище. Але деякі напрямки намагаються долучитися до відновлення міста. "Ми, наприклад, практично закінчили будівництво підземної школи. Розрахована на 450 учнів в одну зміну. Все це завдяки співпраці з будівельними компаніями і міжнародними фондами. Окрім того, ми разом з військовими, ДСНС та IT-фахівцями розробляємо свою, диференційовану систему повітряних тривог. Це буде міське оповіщення, включене у загальну систему", – сказав Терехов.

Новини України про війну в центрі уваги - що варто знати

Напередодні стало відомо, що внаслідок російського удару 22 березня Зміївська ТЕС у Харківській області України була повністю зруйнована. Зараз на підприємстві триває розбір завалів, і немає доступу до більшої частини обладнання.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував можливий ворожий наступ на Харків. Він заявив, що Харків у такому разі стане "фатальним містом" для Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: