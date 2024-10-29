Хлопчики та їхні батьки з множинними пораненнями доставлені до лікарні.

Російська армія атакувала житлову забудову у селі Станіслав Херсонської області, поранення отримали двоє дітей та їхні батьки.

Як повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації, житлову забудову у Станіслав ворог атакував сьогодні вночі.

Через "приліт" в одну з осель постраждала родина: двоє дорослих та двоє дітей.

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Зокрема, 44-річна жінка дістала контузію, закриту черепно-мозкову травму, вивих плеча та поранення ноги, у 51-річного чоловіка – вибухова травма і контузія.

Як уточнили в ОВА, удар був завданий близько 3:30 з артилерії.

За словами директорки Херсонської дитячої обласної лікарні Інни Холодняк, зі Станіслава до медичного закладу доставлено двох хлопчиків - 8 та 14 років. У дітей діагностували закриті черепно-мозкові травми й множинні ушкодження, які вони отримали через ворожий удар. Стан дітлахів медики оцінюють як середньої тяжкості.

На Херсонщині окупанти атакували "швидку" - подробиці

Як повідомляв УНІАН, ввечері 28 жовтня російські окупанти атакували дроном "швидку", яка прибула на виклик в населеному пункту Антонівка Херсонської області. Внаслідок вибуху на місці загинув 64-річний лікар "швидкої". Поранення дістали ще двоє чоловіків, 52 років, а також фельдшер. Їх доправили до лікарні у важкому стані. Окрім того, через атаку ворожого дрона постраждала 52-річна жінка, вона отримала вибухову травму.

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