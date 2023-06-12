Загарбники також вчиняють дезертирство через невдоволення умовами служби.

Серед російських загарбників росте страх перед контрнаступом ЗСУ, а також невдоволення умовами служби. Відтак, окупанти втікають зі своїх позицій, зокрема на Луганщині, а також у Маріуполі та Новоазовську.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах "Шторм-Z" російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції.

Зазначається, що це пов’язано з успішними бойовими діями Сил оборони України та значними втратами особового складу противника.

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Також відомо про дезертирство близько 25 російських окупантів у Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом.

Водночас, росіяни продовжують використовувати цивільну інфраструктуру на окупованих територіях для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Так, у населеному пункті Містки Луганської області, на території місцевої школи, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 100 окупантів.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, українські військові поступово просуваються на кількох напрямках, відвойовуючи захоплені росіянами території та завдаючи їм значних втрат.

З початку повномасштабного вторгнення на війні в Україні Росія втратила близько 216 тисяч 180 військових, із них 540 українські захисники й захисниці ліквідували минулої доби.

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