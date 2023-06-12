Ворог продовжує безуспішні спроби атакувати позиції наших військ, застосовуючи артилерію та авіацію, проте наші оборонці відбивають атаки.

У Східному угрупованні військ розповіли про нові успіхи наших захисників під Бахмутом.

Як передає кореспондент УНІАН, в ефірі телемарафону речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що за цю добу на Бахмутському напрямку відбулось три боєзіткнення. 249 разів ворог бив артилерією, здійснив два авіанальоти.

"Ворог продовжує спроби контратакувати, але успіху не має. Ми також продовжили контратакувати, де можливо. На флангах пройшли від 250 до 700 метрів, посунувши ворога. Завдали ворогу втрат у вигляді 66 вбитими та 83 пораненими", троє взяли у полон", - повідомив Череватий.

Відео дня

Поточна ситуація у Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, на Бахмутському напрямку продовжуються позиційні бої. Водночас, у Міноборони повідомляли про відчутне просування наших військ у під Бахмутом.

За останні дні Збройні сили України звільнили декілька населених пунктів у Донецькій області. Інститут вивчення війни (ISW) стверджує, що нашим оборонцем вдалось просунутись одразу на трьох ділянках фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: