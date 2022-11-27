У росЗМІ почали з'являтись публікації про можливість передачі ЗАЕС під контроль МАГАТЕ.

Російські окупанти можуть готуватися до виходу з території Запорізької атомної електростанції.

"Енергоатом" протягом останніх тижнів фіксує ознаки того, що військові РФ можуть збиратися покинути атомну станцію. Про це повідомив президент НАЕК Петро Котін в ефірі телемарафону.

"Таке враження, що вони збирають валізи і крадусь все, що можуть знайти", - сказав Котін.

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У російських ЗМІ почала з'являтися велика кількість публікацій про те, що Запорізьку АЕС можна залишити. Зокрема, пропонується передати станцію під контроль МАГАТЕ.

За словами Котінка, наразі зарано говорити про те, що військові їдуть з ЗАЕС, але вони готуються до цього.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупантів з 4 березня 2022 року. З початку війни станцію постійно обстрілюють, через що вона регулярно знеструмлюється.

5 жовтня президент РФ Володимир Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізькіої АЕС.

11 жовтня 2022 року стало відомо, що росіяни змушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з"Росатомом".

14 жовтня в МАГАТЕ заявили про наблизились до створення захисної зони навколо ЗАЕС. Однак вже 4 листопада з'явилася інформація, що Росія хоче перевести ЗАЕС на свою електромережу.

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