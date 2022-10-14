Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після переговорів з Україною та Росією заявив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС.
Про це йшлося у його дописі у Twitter.
За його словами, ситуація на станції неприйнятна і потрібно зробити все для її захисти\у.
"Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС - ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту", - написав Гроссі.
Ситуація на ЗАЕС
Запорізька АЕС з 4 березня перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплене місто-супутник АЕС - Енергодар.
З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.
6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС, один з енергоблоків Запорізької АЕС був відключений від енергосистеми.
23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.
30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його в невідомому напрямку.
5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізької АЕС.
11 жовтня 2022 року стало відомо про те, що окупанти змушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом".
11 жовтня окупанти викрали топ-менеджера ЗАЕС.