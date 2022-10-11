Також від них вимагають офіційного оформлення російських паспортів.

Російські окупанти змушують співробітників Запорізької атомної електростанції підписувати контракти з "Росатомом" і застосовують до частини персоналу та їх родин "фільтраційні заходи".

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Окупанти продовжують тримати всі шість блоків Запорізької атомної електростанції в "холодному стані". Зараз живлення станції, в тому числі систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Сьогодні протягом дня планується спроба подати напругу на відкритий розподільний пристрій", - зазначили в розвідці.

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Крім того, наголошується, що вдалося зберегти поставки електроенергії в місто Енергодар. "Але ВРП 150/330 кВ залишається без напруги", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, підкреслили в ГУР, представники Збройних сил Росії та окупаційної адміністрації продовжують тиск на співробітників станції.

"Переміщення допоміжних підрозділів територією ЗАЕС суттєво обмежено. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані "фільтраційні заходи". Від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів і підписання контрактів з "Росатомом", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на ЗАЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС. Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта. Були пошкодження.

23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.

30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його в невідомому напрямку.

5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізької АЕС.

7 жовтня російські окупанти вкрали печатку ЗАЕС.

8 жовтня 2022 року внаслідок ворожих обстрілів була повністю знеструмлена Запорізька АЕС, в автоматичному режимі включилися дизель-генератори.

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