Наразі відомо про одного загиблого та 25 поранених внаслідок російського обстрілу Слов'янська.

Російські окупанти обстріляли Слов'янськ, є загиблий та поранені.

"Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості", - повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, на місці працюють усі служби, триває розбір завалів.

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"Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії", - наголосив Зеленський.

Наразі відомо про одного загиблого та 25 поранених внаслідок російського обстрілу Слов'янська. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щонайменше 1 людина загинула, 25 поранених, зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків - такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов'янська", - зазначив він.

Кириленко уточнив, що російські окупанти вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С-300.

Крім того, у цей самий час ракетного удару зазнала Дружківка - дві ракети С-300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували.

За попередньою інформацією, у Дружківці жертв та постраждалих на даний час немає.

"Щодо кількості жертв у Слов'янську інформація змінюється - триває рятувальна операція. Про її перебіг повідомлятиму додатково", - додав голова ОВА.

Терористичні атаки Росії проти України - деталі

Російські окупанти вранці завдали ракетного удару по Авдіївці у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У неділю, 26 березня, російські окупанти обстріляли частину території Сумської та Чернігівської областей України.

Вчора вранці російські окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ, один зі снарядів влучив у п'ятиповерховий житловий будинок.

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