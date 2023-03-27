Супротивники, зокрема, відкривали вогонь з артилерії.

У неділю, 26 березня, російські окупанти обстріляли частину території Сумської та Чернігівської областей України.

Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, під обстріли потрапили території Есманської та Білопільської громад. Зокрема, Есманську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії - зафіксовано один "приліт", а Білопільську - з автоматичного станкового гранатомету - зафіксовано сім пострілів.

"Без втрат та руйнувань", - додали в ОВА.

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Сьогодні російські окупанти двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів. Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

Так, з 14:40 до 15:00 зафіксовано три "прильоти", ймовірно, зі 120-мм міномету, в районі Карповичів, а з 17:25 до 17:55 - вісім "прильотів" у районі Блешні. "Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.

Обстріли України - зараз це варто знати

Росіяни вже багато разів обстрілювали територію Чернігівської та Сумської областей з різного озброєння, є багато постраждалих, жертв та руйнувань.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня у Чернігівській області внаслідок обстрілу прикордонного села Городище згорів приватний будинок, та загинув місцевий житель.

За даними Генштабу Збройних сил України, які було опубліковано 26 березня, ворог упродовж доби завдав по нашій землі 16 авіаударів, 1 - ракетний, а також здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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