В місті лунають вибухи.

Російські окупанти завдають ударів по Харкову зі своєї території.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. "Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території росії. Будьте обережні", - уточнив він.

Крім того, як додав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, також можливі удари й по Харківській області. "Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - заявив він.

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Пізніше він уточнив, що, за попередніми даними, зафіксовані "прильоти" у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів об’єкти інфраструктури.

"За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів", - додав він.

Нагадаємо, в 9:05 в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. За даними моніторингової групи "Білоруські Гаюн", о 09:00 в Білорусі на аеродромі "Мачулищі" злетів російський винищувач МіГ-31К, здатний нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Обстріли Харківщини: останні новини

10 лютого російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Харкову та Харківській області. Внаслідок атаки були пошкоджені об'єкти енергогенеруючої критичної інфраструктури. Обстрілювали місто і область ракетами С-300, запущеними з району російського Бєлгорода.

Наступного дня ввечері росіяни знову завдали ударів по Харкову та області. В місті було три "прильоти", пошкоджено інфраструктурний обʼєкт.

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