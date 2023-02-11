У Харкові пошкоджено інфраструктурний обʼєкт.

Ввечері в суботу, 11 лютого 2023 року, російські окупанти почали завдавати ударів по Харкову та області. В місті було три "прильоти", пошкоджено інфраструктурний обʼєкт.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів", – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він також закликав людей не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та залишатися в укриттях.

О 23:09 у Харкові та області було оголошено повітряну тривогу.

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Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що, за попередніми даними, по місту бʼють ракетами С-300.

"Ракетні удари по Харкову. Попередньо ракетами С-300. Інформація про руйнування та постраждалих зараз уточнюється", – зазначив він.

Удари ракетами С-300 згодом підтвердили і в ОВА.

"За попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються", – написав Олег Синєгубов.

Обстріли Харківщини: останні новини

10 лютого 2023 року російські окупант завдали масованого ракетного удару по Харкову та Харківській області. Внаслідок атаки є пошкодження об'єктів енергогенеруючої критичної інфраструктури.

Під час нічної атаки 10 лютого окупанти випустили по Харківській та Запорізькій областях до 35 ракет ЗРК С-300. Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, по Харківській області били з району російського Бєлгорода.

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