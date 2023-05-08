Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.

Російські окупаційні війська за добу здійснили близько 30 атак на чотирьох найгарячіших напрямках.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - ворог здійснив близько 30 атак. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка", - повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Іванівського та Часового Яру. Завдав авіаударів по районах Богданівки, Бахмута та Предтечиного, обстріляв 13 населених пунктів Донецької області.

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На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Обстріляв ряд населених пунктів Донеччини.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. В той же час, ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Лиманському напрямку противник намагається знайти слабкі місця у нашій обороні. Вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав.

"Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське і Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Спірне Донецької області", - зазначають в Генштабі.

Окупанти обстрілювали з різних видів зброї населені пункти ряду областей.

В Генштабі зазначають, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. При цьому обстрілює населені пункти в цих областях. Зокрема, протягом доби здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Зміївка, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати ворога станом на ранок 8 травня склали 194 тис. 970 осіб. Українські захисники знищили 540 окупантів.

Що стосується Бахмута, окупанти продовжують намагатися захопити місто. За цю добу відбулося 29 боєзіткнень на Бахмутському напрямку.

На думку експертів, президент РФ Володимир Путін може заявити про виконання завдань так званої "СВО" та переформатувати дії на фронті.

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