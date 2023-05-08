Упродовж минулої доби знищені, зокрема, п'ять ворожих бойових броньованих машин.

Втрати Росії в Україні стрімко наблизилися до нової психологічної позначки, за минулу добу було ліквідовано понад 500 супротивників.

Станом на понеділок, 8 травня, загальні ворожі втрати становлять приблизно 194970 ворогів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

Також збільшилась за добу кількість знищеної техніки окупантів: танків - до 3730 (+7) одиниць, бойових броньованих машин - до 7253 (+5) одиниць, артилерійських систем - до 3018 (+8) одиниць, дронів оперативно-тактичного рівня - до 2614 (+42), автомобільної техніки та автоцистерн - до 5958 (+6), спеціальної техніки - до 384 (+4).

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Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

Генштаб ЗСУ вранці 8 травня повідомив, що супротивник на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському та Лиманському напрямках понад 50 разів атакував захисників української держави. У Генштабі зазначили, що атаки супротивника було відбито.

Варто зазначити, що росіяни вже не один місяць намагаються просуватися вперед на Донбасі, отримують гідну відсіч та зазнають серйозних втрат. Загальні втрати росіян в Україні на 7 травня становили 194430 окупантів.

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