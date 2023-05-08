Підбито п’ять ворожих польових складів з боєприпасами, зазначили у ЗСУ.

Росіяни продовжують намагатися взяти Бахмут, за цю добу відбулося 29 боєзіткнень на Бахмутському напрямку.

Супротивник також 415 разів завдавав ударів зі ствольної та реактивної артилерії по українських позиціях, повідомив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий 8 травня.

"Шість авіанальотів відбулося, 124 окупанта в цих боях знищено, 164 зазнали поранення. Також підбито ворожий танк Т-72, дві станції радіоелектронної боротьби "Стриж" і п’ять польових складів з боєприпасами", - сказав Череватий.

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Він також наголосив, що в росіян немає ніякого "снарядного голоду". В середньому ворог на Бахмутському та Лимано-Куп’янському напрямках використовує понад 25 тисяч снарядів за добу.

Крім того, Череватий повідомив, що летальні втрати росіян на напрямку Бахмута за дев’ять місяців становлять 20 тисяч осіб. "Йдеться про 100 тисяч втрат, з яких 20 тисяч - це летальні втрати на напрямку Бахмуту за дев’ять місяців. Відтак ми можемо говорити, що це ще дуже консервативний підрахунок. І я думаю, що подальша верифікація втрат приведе тільки до її збільшення", - додав він.

Бої за Бахмут - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти девʼятий місяць намагаються захопити місто-фортецю Бахмут Донецької області. В місті до повномасштабного вторгнення проживало приблизно 70 тисяч людей.

Нещодавно росіяни застосували в Бахмуті заборонені фосфорні снаряди. При цьому супутники NASA зафіксували сильні пожежі на північному заході Бахмута - саме там, де обороняються наші бійці.

Командир роти ударних безпілотників 92-ї окремої механізованої бригади ім. отамана Сірка Сухопутних військ ЗСУ Юрій Федоренко сказав, що завдяки ударам забороненими боєприпасами ворог не отримує якийсь тактичний успіх.

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