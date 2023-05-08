Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 644 вогневих завдань.

Упродовж минулої доби Сили оборони України на Таврійському напрямку знешкодили 16 одиниць озброєння та військової техніки противника, а також ліквідували більше ніж роту російських окупантів.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, і активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

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Як зазначив Тарнавський, упродовж минулої доби ворог 26 разів атакував наші позиції, однак успіху не мав і відійшов назад.

"Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії противник використовує БпЛА. Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 376 обстрілів", - заявив командувач.

Він поінформував, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 644 вогневих завдань.

"Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти (чисельність у російській роті становить від 90 до 120 осіб - УНІАН). Знищено та пошкоджено 16 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 5 танків, БМП, БТР, ББМ, КШМ, 2 БпЛА "Supercam", безпілотник "Zala", БпЛА "Орлан-10" і автомобільна техніка", - повідомив Тарнавський.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника станом на ранок 8 травня склали 194 тис. 970 осіб. За минулу добу українські захисники ліквідували 540 окупантів. Також за минулу добу було знищено 7 ворожих танків та 5 бойових броньованих машин.

У ранковому зведенні Генштабу сьогодні повідомлялося, що за останню добу ЗСУ відбили 55 ворожих атак. Росіяни намагаються наступати на чотирьох основних напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

Що стосується Бахмута, росіяни продовжують намагатися захопити місто. За цю добу відбулося 29 боєзіткнень на Бахмутському напрямку, розповів речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий. На цьому напрямку ліквідовано понад 120 росіян.

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