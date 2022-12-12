За словами речника Східного угрупування військ, на Авдіївському напрямку також тривають запеклі бої.

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що за добу окупанти здійснюють понад 200 обстрілів позицій ЗСУ на Бахмутському напрямку.

В ефірі телеканалу "Еспресо" він зазначив, що Бахмут залишається головною точкою удару для ворога. Попри старання РФ, українські захисники відстежують групи противника й завдають по них удари.

"Вони зосередили всю артилерію та авіацію, РСЗВ. Навколо Бахмута противник змінив тактику. Замість БТГ противник почав використовувати штурмові новостворені загони, які націлені на атакувальні дії. Під прикриттям місцевості та погоди вони намагаються підійти до наших передових ліній, вступити у ближній бій, щоб зв’язати підрозділи ЗСУ боєм та прорвати нашу оборону", - зазначив Череватий.

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За його словами, на Авдіївському напрямку зараз також тривають запеклі бої.

"Противник намагається прорвати нашу оборону, кидає у бій мобілізовані підрозділи. На Луганщині ЗСУ тримають ініціативу за собою. Проте час від часу ворог доукомплектовується та намагається атакувати. Всі атаки ворога завершуються великими втратами й відступом противника", - підсумував речник Східного угрупування військ.

Війна в Україні: останні новини

За словами експерта Олександра Коваленка, українське місто Бахмут стає найбільш насиченим районом за кількістю артилерії російських військ у всій зоні бойових дій.

Щодня росіяни атакують міста Авдіївка, Бахмут, Гірник, Курахове, смт Велика Новосілка, села Бердичі, Кам'янка, Дружба.

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