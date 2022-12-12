За його словами, тривають атаки близького бою. Російські окупанти підвезли величезну кількість вагнерівців

Офіцер 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Афанасьєв заявив, що на Бахмутському напрямку в Донецькій області російські окупанти використовують тактику нічного бою.

В ефірі телеканалу "Еспресо" він повідомив, що наразі у Сіверську та на околицях по лінії фронту противник веде штурмові дії.

"Вагнерівці, як зомбі, лізуть на наші позиції. Тривають атаки, десь відходимо, десь повертаємо позиції. Ворог використовує тактику нічного бою. Вночі важко коригувати артилерію. Дрони, які використовуються вночі дорожчі, ніж денні. Втрата такого дрона - це прикро", - розповів Афанасьєв.

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За словами військового, зараз все залежить від піхотинців - у кого "міцніші зуби".

"Робимо все, щоб знищити ворога. Тривають атаки близького бою. Вони підвезли величезну кількість вагнерівців. Командири їм кажуть, якщо вони не підуть в атаку, то свої накриють їх артилерією", - зазначив офіцер.

Ситуація на Бахмутському напрямку

За словами експерта Олександра Коваленка, українське місто Бахмут стає найбільш насиченим районом за кількістю артилерії російських військ у всій зоні бойових дій.

За його даними, навколо Бахмута російські війська використовують артилерії 152-мм САУ "Мста-С" з СОУ "Успіх-С", РСЗВ "Ураган", 152-мм САУ "Гіацинт-С", 240-мм "Тюльпан". Крім того, за його інформацією, в даний район прибули підрозділи 31-ї ОДШБр і 76-ї ДШД і з'явилися, відповідно, 2С9 і 2с9м 120-мм САУ "Нона-С".

Також повідомлялося, що Росія сконцентрувала основні свої сили на Донбасі. Щодня росіяни атакують міста Авдіївка, Бахмут, Гірник, Курахове, смт Велика Новосілка, села Бердичі, Кам'янка, Дружба.

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