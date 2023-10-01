На муралі було зображено жінку, яка змогла розірвати коло насилля та почати нове життя. Це був символ свободи, миру та права на щастя.

Російські окупанти знищили останній український мурал в Маріуполі, який символізував боротьбу за свободу.

Як повідомила міська рада Маріуполя у Telegram, мурал намалював художник Олександр Корбан у 2020 році на стіні багатоповерхівки по проспекту Миру, 107. Це частина загального ансамблю площі Свободи. Як і мурал "Мілана", який росіяни знищили перед цим.

На муралі було зображено жінку, яка змогла розірвати коло насилля та почати нове життя. Це був символ свободи, миру та права на щастя.

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"Окупанти демонструють, що для них свобода та гідність - нічого не варті. Тому знищують будь-який натяк на можливість вільного та мирного життя", - йдеться у повідомленні.

Знищення окупантами муралів

Росіяни зруйнували будинок з муралом "Сім'я" у Бахмуті Донецької області. Тепер цю "бахмутську сім'ю" хочуть намалювати в Європі.

У Маріуполі знищили український мурал про рівність. Загарбники замалювали мурал на проспекті Свободи сірою фарбою.

Російські окупанти повністю знищили відомий мурал в Маріуполі. На ньому була зображена дівчинка, що залишилася сиротою та втратила ногу після обстрілів Маріуполя росіянами у 2015 році. "Мурал "Мілана" повністю знищено. Відновлення після проведених робіт - неможливо навіть в майбутньому.

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