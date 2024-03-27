Поки що українці виграють перегони з відновлення танків

21-ша бригада має у своєму розпорядженні танки Strv 122. Під час запеклих боїв вони втратили щонайменше сім із 10 цих танків, які є різновидом німецького Leopard 2A5.

Видання Forbes пише, що більшість Strv 122 підбили на ділянці розміром два на два кілометри за межами Терни. Але аналітики Oryx назвали "знищеним" тільки один із 69-тонних чотиримісних Strv 122. Решта були просто "кинуті" після того, як їхні екіпажі залишили борт після ударів, завданих комбінацією мін, протитанкових ракет і FPV-дронів.

Таким чином, залишилося шість Strv 122, в основному на полях за межами Терни. Інженери української та російської армій змагаються за те, щоб забрати важкоозброєні, товстоброньовані танки.

Відео дня

Українці хочуть забрати Strv 122, щоб відправити їх до Литви на ремонт. Росіяни хочуть забрати Strv 122, щоб оглянути їх і, можливо, виставити на парад як військові трофеї.

Поки що українці виграють гонку з відновлення танків. Вивчаючи супутникові знімки поля бою навколо Терни, аналітик Ендрю Перпетуа нещодавно дійшов висновку, що з п'яти Strv 122, кинутих українцями зовсім нещодавно, три вже відбуксировані

Один із незнайдених Strv 122 лежить уздовж дороги з Терни, всього за милю на захід. Інший не знайдений Strv 122 може стати другим списаним танком танкової роти 21-ї бригади.

Саме цей Strv 122 намагалася відбуксирувати пара російських інженерних машин приблизно 19 березня, через дев'ять днів після того, як російський безпілотник FPV знерухомив його.

Дві російські ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ зачепили Strv 122 і почали тягнути танк на схід, до російських ліній, приблизно за милю від них. Вони пройшли половину шляху, перш ніж їх помітила українська 12-та бригада "Азов". Безпілотники бригади спочатку націлилися на головний БРЕМ, кружляючи навколо 45-тонної машини, поки начинений вибухівкою безпілотник не влучив у задній дизельний двигун БРЕМу.

Два FPV вразили провідний БРЕМ у районі його двигуна; третій FPV влучив у моторний відсік БРЕМа, який йшов слідом, але, мабуть, не заподіяв особливої шкоди. Четвертий FPV кружляв над знерухомленим складом машин. Через тиждень Перпетуя зазначив, що Strv 122 все ще там - але БРЕМів там не було.

"Можливо, неушкоджений БРЕМ забрав пошкоджений, а танк залишив", - написав він.

На відміну від іншого не знайденого Strv 122, той, який росіяни намагалися відбуксирувати, розташований на східній - тобто російській - стороні поля бою за Тернами. Якщо росіяни все-таки збираються захопити один із Strv 122, то цей танк, імовірно, все ще є найбільш імовірним кандидатом.

Ще належить з'ясувати, як швидко техніки майстерні Strv 122 в Литві зможуть полагодити три пошкоджених танки, які українці нещодавно забрали з передової. Через дефіцит запчастин для цих танків робітникам знадобляться місяці, щоб відремонтувати пошкоджений Strv 122 або Leopard 2.

Танки на озброєнні ЗСУ - головні новини

ЗСУ комбіновано використовують радянську і західну бронетехніку, щоб бойові машини доповнювали і посилювали одна одну.

Специфічне поєднання в одному бою стало помітним під час літнього контрнаступу України, коли німецькі танки Leopard 2 і американські БМП Bradley діяли разом із радянськими танками T-64 і T-72.

За даними аналітиків Forbes, за рік важких боїв з моменту отримання першого Leopard 2 українська армія втратила щонайменше 12 танків.

Вас також можуть зацікавити новини: