Відомо, що російські окупанти намагалися захопити український танк після того, як завдали по ньому удару зі свого БпЛА.

Українські військові використовують на фронті шведську модифікацію німецького танка Leopard 2A5 Strv 122, який росіяни прагнуть захопити швидше не для того, аби оглянути, а щоб використати у своїх пропагандистських цілях. 10 березня російським окупантам ледь не вдалося захопити один із таких танків на фронті, проте цьому завадили українські оператори дронів, пише Forbes.

У цей день російський FPV-дрон уразив Strv 122 трохи більше ніж за кілометр на схід від головного гарнізону 21-ї бригади в Тернах. Екіпаж танку евакуювався та залишив пошкоджену техніку.

Російським інженерам вдалося дістатися до танку першими. Евакуаційні машини БРЕМ почали тягнути Strv 122 до позицій російської армії. Вони пройшли половину шляху до того, як їх помітили воїни 3-ї ОШБр, які воювали біля Авдіївки. Дрони бригади спершу атакували основну БРЕМ, кружляли навколо 45-тонної машини, поки безпілотник не вдарив по задньому дизельному двигуну.

Зрештою два дрони завдали удару в районі двигуна, а третій влучив у моторне відділення задньої БРЕМ. Четвертий вже спостерігав над зупиненою бронетехнікою та досліджував пошкодження. Тому окупантам не вдалося далеко просунутися зі своїм трофеєм, ймовірно, вони опинилися на півдорозі нейтральної смуги, яка розділяє українські та російські армії на схід від Тернів. Можливо, бійці 21-ї бригади будуть намагатися повернути Strv 122.

Журналісти наголошують, що невдала спроба окупантів забрати танк показує, що це є дуже небезпечно. Крім того, ЗСУ теж втрачали БРЕМ під час того, як намагалися повернути Strv 122 в грудні минулого року.

Знищення окупантів та військової техніки РФ на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, українські воїни розгромили полігон з окупантами на території "ЛНР". Через цю атаку стало відомо про 10 загиблих загарбників.

"3 невстановлені ракети атакували військовий полігон у районі окупованого села Трьохізбенка Луганської області вранці 13 березня. За нашими даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 10 військовослужбовців. Точна кількість загиблих та поранених невідома", - повідомили у Telegram-каналі ASTRA.

Також раніше українські бійці ударом із РСЗВ HIMARS знищили новітній російський комплекс РЕБ "Палантин". Це вдалося зробити під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку.

"Комплекс вів радіоелектронну розвідку, пригнічуючи наявні системи зв'язку Сил оборони на цьому напрямку. Оператори ССО супроводжували ціль і надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження. У результаті вогневого ураження ворожу ціль знищено", - зазначили в ССО.

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