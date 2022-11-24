Загарбники перевіряли будинки, телефони та документи жителів двох населених пунктів.

Російські війська посилили контрдиверсійні та поліцейські заходи в окупованому Скадовському районі Херсонської області. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"За наявною інформацією, противник посилив контрдиверсійні та поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області у зв'язку з ефективним вогневим ураженням об'єктів російських окупаційних військ", - зауважили у Генштабі.

Зокрема, в населених пунктах Новомиколаївка та Красне 22 листопада окупанти перевіряли будинки, телефони та документи місцевих жителів.

Відео дня

Ситуація на півдні України

В ОК "Південь" повідомили, що російська армія розуміє неминучість провалу і покине лівий берег Херсонщини - вже є підстави так вважати.

В окупованому Скадовську рашисти зробили ІПСО. Вони, нібито від імені Збройних сил України, розповсюджують фейк про страту російськомовних після звільнення міста.

Також окупанти викрали голів громад правобережної Херсонщини під час своєї нещодавньої втечі.

Вас також можуть зацікавити новини: