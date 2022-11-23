Зараз правоохоронці не знають, де знаходяться ці люди.

Російські окупанти під час відступу з правого берега Херсонської області забрали з собою голів громад, які відмовилися з ними співпрацювати.

Під час окупації загарбники полювали за людьми, які залишалися вірними Україні, повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ України. Йдеться про активістів, учасників антитерористичної операції, колишніх військовослужбовців та правоохоронців.

"Наразі невідоме місце знаходження деяких голів територіальних громад, які не підкорилися ворогам", - йдеться у повідомленні.

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Окупанти встановлювали місцезнаходження таких людей, приходили до них з несанкціонованими обшуками і затримували. За даними МВС, до затриманих застосувалося психологічне і фізичне насильство.

Відзначається, що деяких людей тримали в полоні по три місяці і більше.

Звільнення Херсона

Як повідомляв УНІАН, раніше російські загарбники відійшли на лівобережжя області, а частину військ почали перекидати на інші напрямки.

Перед відступом з міста окупанти підірвали телецентр, котельні та об'єкт обленерго. Крім того, армія РФ замінувала всі важливі об'єкти Херсонщини.

11 листопада українські військові зайшли в Херсон. Через кілька днів в місто прибув президент України Володимир Зеленський.

За даними Генерального штабу ЗСУ, в курортному селі Стрілкове на Арабатській стрілці загарбники обладнали катівню, де тримають українців.

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