В Міноборони зазначають, що у листівках є лише одна правда і це те, що Скадовськ скоро буде звільнено Збройними силами України.

В окупованому Скадовську російські загарбники намагаються залякати мирне населення. Вони, нібито від імені Збройних сил України, розповсюджують фейк про страту російськомовних після звільнення міста.

Міністерство оборони у Теlegram продемонструвало фото листівки з нібито зверненням ЗСУ до жителів Скадовська. У фейковому зверненні зазначається, що ЗСУ вже йдуть визволяти містян і росіяни вже тікають.

"Після того як ми звільнимо Скадовськ, ми просимо здати всіх, хто говорить російською мовою. На них очікує суд та вища міра покарання", - сказано у листівці.

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При цьому зазначається, що всі, хто говорить українською мовою, нібито зможуть приватизувати майно російськомовних. У Міноборони підкреслили, що в цьому фейку, який тиражують окупанти, є лише одна правда - ЗСУ дійсно скоро прийдуть і звільнять український Скадовськ.

Ситуація на Херсонщині

15 листопада Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що окремі підрозділи російських загарбників виїжджають зі Скадовського й Генічеського районів Херсонської області у напрямку тимчасово окупованого Криму. Згодом стало відомо, що росіяни під "щитом цивільних" переправляють свою техніку на лівий берег Херсона.

За інформацією Генштабу, на базі відпочинку в Херсонській області російські окупанти облаштували катівню. Рашисти вбивають мирне населення, адже бояться наступу ЗСУ. Як зазначив політолог, втеча ворога з Херсона проклала шлях до повернення Криму і розвалу РФ.

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