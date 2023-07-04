За добу боїв українські бійці ліквідували орієнтовно 770 російських окупантів та значну кількість артилерії. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив вже близько 231 030 своїх солдатів, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Протягом вчорашнього дня українським захисникам вдалося знищити:
- 2 танки (всього - 4059),
- 9 бойових броньованих машин (всього - 7908),
- 32 артилерійські системи (всього - 4252),
- 6 реактивних систем залпового вогню (всього - 647),
- 3 установки ППО (всього - 394),
- 29 безпілотників оперативно-тактичного рівня (всього - 3602),
- 9 автомобілів і автоцистерн (всього – 6843).
За іншими видами озброєнь втрат у ворога вчора не було.
Ситуація на фронті
За даними незалежних аналітиків, протягом останньої доби ЗСУ вели контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту і змогли просунутися. Зокрема відео і фото з геолокацією підтверджують успіхи української армії на північний захід від Бахмута і на південь від Оріхова в західній частині Запорізької області.
Війська агресора в свою чергу не припиняють спроб наступу у Донецькій і Луганській областях. Так, за минулу добу сталося понад 40 бойових зіткнень на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. У Генштабі ЗСУ стверджують, що всі атаки вдалося відбити.