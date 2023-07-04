Вже два місяці Росія втрачає артилерію прискореними темпами.

За добу боїв українські бійці ліквідували орієнтовно 770 російських окупантів та значну кількість артилерії. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив вже близько 231 030 своїх солдатів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом вчорашнього дня українським захисникам вдалося знищити:

2 танки (всього - 4059),

9 бойових броньованих машин (всього - 7908),

32 артилерійські системи (всього - 4252),

6 реактивних систем залпового вогню (всього - 647),

3 установки ППО (всього - 394),

29 безпілотників оперативно-тактичного рівня (всього - 3602),

9 автомобілів і автоцистерн (всього – 6843).

За іншими видами озброєнь втрат у ворога вчора не було.

Відео дня

Ситуація на фронті

За даними незалежних аналітиків, протягом останньої доби ЗСУ вели контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту і змогли просунутися. Зокрема відео і фото з геолокацією підтверджують успіхи української армії на північний захід від Бахмута і на південь від Оріхова в західній частині Запорізької області.

Війська агресора в свою чергу не припиняють спроб наступу у Донецькій і Луганській областях. Так, за минулу добу сталося понад 40 бойових зіткнень на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. У Генштабі ЗСУ стверджують, що всі атаки вдалося відбити.

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