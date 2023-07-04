Аналітики зазначили, що українські військові продовжують відвойовувати землі у окупантів.

ЗСУ вели контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту і просунулися.

Про це йдеться у свіжому звіті інституту з вивчення війни (ISW). Як зазначається у звіті, ЗСУ вели контрнаступальні дії на Лиманському напрямку.Також українські сили продовжують контрнаступ в районі Бахмута, західному прикордонні Донецької та Запорізької областей та заході Запорізької області.

ЗСУ відбили 9 кв км території на сході України, а кадри з геолокацією показують, що українські сили просунулися на північний захід від Бахмута. Також, за деякими даними ЗСУ домоглися успіхів на південь від Орєхова в західній частині Запорізької області.

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Крім того, російські та українські війська продовжували бої в районі Бахмута. ЗСУ вели наступ на північний захід від Бахмута, зокрема між Курдюмівкою та Кліщіївкою. На геолокаційних кадрах бойових дій, видно, що українські сили просунулися до лісової галявини на захід від Кліщіївки. ЗСУ завдавали наземних ударів в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Озарянівки, де їм протистояли частини 4-ї бригади 2-го армійського корпусу "ЛНР".

Також йдуть бої на лінії Святово-Кремінна і південніше Кремінної. Як йдеться у звіті Інституту, глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив, що чеченський спецназ "Ахмат" продовжує діяти в районі Кремінної. Також, за даними російських воєнкорів, в районі Кремінної діють підрозділи 228-го гвардійського мотострілецького полку (90-та гвардійська танкова дивізія, Центральний військовий округ), а в районі Білогорівки діє 85-та бригада 2-го армійського корпусу "ЛНР".

Контрнаступ ЗСУ

ЗСУ зараз ведуть масштабний контрнаступ з метою звільнення українських земель від окупантів. Міноборони та військові експерти констатують успішність наступальних дій українських військових.

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