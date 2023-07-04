Супротивник намагався рухатися вперед, зокрема, на Лиманському напрямку.

На фронті в Україні відбулось за минулу добу понад 40 бойових зіткнень, російські окупанти були зосереджені на чотирьох напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні у вівторок, 4 липня. Зазначається, що на вказаних напрямках тривають важкі бої. Зокрема, на Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили 9 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, західніше Ягідного, Іванівського та південно-східніше Білої Гори Донецької області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог активно завдавав авіаударів та йшов в наступ. При цьому наші захисники успішно відбили 7 атак противника в районах південніше Новоселівського, Нововодяного, західніше Діброви Луганської області та північно-східніше Серебрянського лісництва і неподалік Веселого Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку, під ворожими авіаударами та вогнем артилерії, наші захисники відбили 15 атак противника в районі міста Мар’їнка. На Шахтарському напрямку ворог вів марні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ.

Війна в Україні - новини, які варто знати

За офіційними даними міністерства оборони України, упродовж двох тижнів від початку червня на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські захисники звільнили вісім населених пунктів. Згодом повідомлялось про деокупацію й інших населених пунктів, зокрема, у Запорізькій та Донецькій областях.

10 червня президент Володимир Зеленський підтвердив те, що Збройні сили України пішли у контрнаступ.

Колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес припускає, що Україна має шанс прорвати російські позиції та дістатися і до окупованого Криму до кінця літа, якщо отримає необхідну підтримку Заходу.

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