Окупанти запускали ракети і дрони по Україні зі своєї території, а також з тимчасово окупованих українських областей.

У ніч на 27 лютого російські окупанти атакували територію України балістичними ракетами та "шахедами".

Як повідомили у Повітряних силах, балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 були запущені по Україні з Воронезької області. А чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та одна протирадіолокаційна – Х-31П - з тимчасово окупованої території Херсонської та Донецької областей.

Також ворог атакував 13-ма ударними безпілотниками типу Shahed – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ.

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"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - зазначили у Повітряних силах.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.

Нічна атака окупантів

Вночі 26 лютого у повітряному просторі України з'явилися невідомі безпілотні літальні апарати, які зафіксували на кордоні з Молдовою.

Командування Повітряних сил о 22:56 написало в Telegram, що існує загроза застосування ударних БПЛА для Хмельницької та Чернівецької областей, там оголосили повітряну тривогу. "Невизначені БПЛА від кордону з Молдовою - у напрямку Хмельницького", - повідомили вони о 23:11.

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