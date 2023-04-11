Російський військовий постане перд судом за жорстоке вбивство мирних мешканців Ірпеня під час спроби евакуюватися.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора. "Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командира роти 173-го окремого розвідувального батальйону 106-ї дивізії ЗС РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаним з умисним вбивством та інших порушень законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу)", - йдеться у повідомленні.
В Офісі генпрокурора не назвали ім’я підозрюваного, але за даними джерела "Української правди", це 35-річний громадянин РФ Станіслав Стенін.
Розстріл цивільної колони в Ірпені
5 березня 2022 року російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону та 137-го гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю в місті Ірпінь і перевіряли людей на блокпосту на виїзді з міста.
Захопивши об’єкти, окупанти встановили вогневий контроль над проїжджою частиною вул. Олега Кошового, яка на той час була єдиним шляхом евакуації з міста.
6 березня 2022 року о 07:30 цивільні жителі міста спробували евакуюватися з міста на власних автомобілях. Люди наклеїли на них листи з написами "ДІТИ" та "ЕВАКУАЦІЯ", щоб позначити, що це саме цивільні транспортні засоби.
Колона рухалася по вулиці Незалежності та повернула на вулицю Кошового у напрямку Житомирської траси після чого по них із гранатометів та стрілецької зброї вдарили росіяни.
В результаті обстрілу шести автівок загинуло п’ять осіб та ще сім, у тому числі малолітня дитина, отримали поранення.