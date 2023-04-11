В результаті обстрілу шести автівок загинуло п’ять осіб та ще сім, у тому числі малолітня дитина, отримали поранення.

Російський військовий постане перд судом за жорстоке вбивство мирних мешканців Ірпеня під час спроби евакуюватися.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора. "Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командира роти 173-го окремого розвідувального батальйону 106-ї дивізії ЗС РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаним з умисним вбивством та інших порушень законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу)", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора не назвали ім’я підозрюваного, але за даними джерела "Української правди", це 35-річний громадянин РФ Станіслав Стенін.

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Розстріл цивільної колони в Ірпені

5 березня 2022 року російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону та 137-го гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю в місті Ірпінь і перевіряли людей на блокпосту на виїзді з міста.

Захопивши об’єкти, окупанти встановили вогневий контроль над проїжджою частиною вул. Олега Кошового, яка на той час була єдиним шляхом евакуації з міста.

6 березня 2022 року о 07:30 цивільні жителі міста спробували евакуюватися з міста на власних автомобілях. Люди наклеїли на них листи з написами "ДІТИ" та "ЕВАКУАЦІЯ", щоб позначити, що це саме цивільні транспортні засоби.

Колона рухалася по вулиці Незалежності та повернула на вулицю Кошового у напрямку Житомирської траси після чого по них із гранатометів та стрілецької зброї вдарили росіяни.

В результаті обстрілу шести автівок загинуло п’ять осіб та ще сім, у тому числі малолітня дитина, отримали поранення.

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