Вони навмисне розселяюся в житлових кварталах українців, щоб не зіткнутися з вогнем ЗСУ.

У Рубіжному окупанти використовують українців як "живий щит" для прикриття власних позицій: вони базуються у житлових кварталах, наражаючи на небезпеку людей.

Як повідомив Генштаб ЗСУ зранку 10 березня у Facebook, російські солдати розселяються на нижніх поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей.

"У Рубіжному Луганської області, ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. Військовослужбовці окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також наголосили, що вже вкотре російські загарбники, аби дискредитувати Сили оборони України, чинять злочинні дії на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Цього разу мінометного обстрілу окупантів зазнали жителі міста Олешки.

Оперативна ситуація на фронті - Генштаб відзвітував про нові події

Нагадаємо, що в рамках свого ранкового зведення за 10 березня Генштаб ЗСУ розповів про головні зміни, які сталися на українському фронті за минулу добу.

Відомо, що за останні 24 години ЗСУ стримали 102 ворожі атаки. Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на захопленні українського Бахмута (Донецька область).

Зі свого боку українські воїни завдали 13 нищівних авіаударів по позиціях концентрації сил окупантів, а також знищили артилерією 3 склади з боєприпасами, 2 засоби ППО.

Також у Генштабі констатували, що всього за добу українські загарбники запустили по Україні 95 ракет - це суттєво більше, ніж повідомлялося в рамках вечірнього зведення напередодні.

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