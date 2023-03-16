Поблизу Маріуполя, звідки окупант родом, досі живуть його бабуся та дідусь.

OSINT-дослідники дізнались дані ще одного військового злочинця РФ – цього разу уродженця України Богдана Шароваріна.

У Telegram "OSINT Бджоли" йдеться, що Шароварін - єфрейтор Псковської десантної дивізії, наводив танк на будинки українців.

Окупант народився у Маріуполі, прописаний же у Трубчевську Брянської області. Наразі проживає у Москві, де працює ріелтором.

Відео дня

Шароварін брав участь у бойових діях в Чорнобилі, Бучі, Ірпені, Ізюмі та Попасній.

Зауважується, що поблизу Маріуполя, звідки окупант родом, досі живуть його бабуся та дідусь, проте це не заважає злочинцю вбивати українців та руйнувати свою батьківщину. За участь в геноциді українського народу нагороджений декількома медалями.

Ідентифікація військових злочинців РФ – актуальне

Напередодні експерти розшукали родичів одного з двох російських окупантів-педофілів, які зґвалтували 4-річну дівчинку та її матір на очах у її батька у Броварському районі.

Як виявилось, військовослужбовця 15-ї окремої мотострілецької бригади Євгена Чорнокнижного зробили у себе на батьківщині "героєм", на його честь навіть встановили меморіальну дошку.

Росіяни в Чорнобилі та Бучі – що відомо

На початку повномасштабного вторгнення росіяни захопили ЧАЕС та незаконно утримували цивільних й військовослужбовців на ядерному об’єкті.

ЗМІ згодом показали кадри окопів росіян у Рудому лісі – найбільш радіоактивно забрудненому місці у світі. За словами фахівців, у російських загарбників, які перебували у цій ділянці Чорнобильської зони, імовірно, великі проблеми зі здоров’ям.

Того ж місяця РФ дісталися Бучі Київської області, де вчиняли важкі військові злочини, а після відходу з населеного пункта розстрілювали цивільних просто на вулицях. На території міста знайдено не одне масове поховання.

Вас також можуть зацікавити новини: